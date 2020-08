Renzi a Salvini: "Un abbraccio e rimettiti così torniamo a litigare"

(Fotogramma)

"Un abbraccio a @matteosalvinimi e l’augurio di rimettersi in forma presto. Per tornare a litigare subito, naturalmente". Lo scrive su Twitter Matteo Renzi. Il leader della Lega è stato portato all'ospedale di Monfalcone per una colica ed è stato dimesso dopo accertamenti. Salvini ha confermato gli appuntamenti di oggi e domani in Umbria.