Berlusconi conferma: "Sabato in piazza San Giovanni"

(FOTOGRAMMA)

"All'inizio pensavo che non sarei andato, avevo detto a Giorgia e Matteo lasciamoli iniziare lavorare...". Silvio Berlusconi in conferenza stampa a Perugia, con Matteo Salvini e Giorgia Meloni, conferma che sabato sarà in piazza San Giovanni a Roma per la manifestazione del centrodestra promossa dalla Lega. "Pensavo di fare una opposizione responsabile" a questo governo, "aspettando di vedere i provvedimenti. Poi ho letto del carcere per gli evasori e delle nuove tasse e mi sono deciso: andrò in piazza San Giovanni contro questo governo. C’eravamo stati già nel 2006 quando Prodi esagerò con le tasse", ricorda il leader di Forza Italia.

Se sabato prossimo in piazza ci sarà Casapound "non lo so e non mi interessa, c'è a rischio la libertà e se c'è questo rischio vado dappertutto".