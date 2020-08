Zaia: "Togliere il galateo e riconsegnare il manganello alle forze dell'ordine"

Foto Adnkronos

"Togliere il galateo alle forze dell'ordine e riconsegnare il manganello, e non lo dico per strappare l'applauso alla piazza". Lo dice Luca Zaia, governatore del Veneto, parlando dal palco di San Giovanni a Roma. "Questa è una piazza che chiede rispetto delle regole, che dice che se c'è posto lavoro prima si dà a un nostro cittadino e poi a uno del resto del mondo". "C'è scritto nella costituzione, i cittadini vengono prima di tutti", evidenzia Zaia. "Quanti italiani non arrivano alla fine del mese? Prima vengono loro, poi il resto del mondo. Noi chiediamo l'autonomia, per dare responsabilità a chi governa e servizi migliori".