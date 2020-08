Berlusconi: "Salvini non ha preso soldi dalla Russia, me lo ha detto Putin"

Silvio Berlusconi (foto Adnkronos)

"Credo che Salvini lo abbia già detto. Ovvero, ha detto 'io non ho ricevuto nessun sostegno finanziario dalla Russia'. A me questo è stato confermato personalmente dal presidente Vladimir Putin". Lo ha detto Silvio Berlusconi ai microfoni di Rainews durante un’intervista registrata stamane prima di arrivare a Spoleto, nuova tappa elettorale per le regionali in Umbria.

Berlusconi ha poi risposto così a chi gli chiedeva un commento sulle parole del premier Giuseppe Conte al Copasir sul Russiagate: "E’ normale amministrazione da parte del presidente del Consiglio, non ci vedo nulla di strano".