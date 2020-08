Salvini: "Mi attaccano, ma io dico zingari"

(Fotogramma)

"Mi ha detto che purtroppo anche in un comune come Valfabbrica, tremila abitanti, si stanno moltiplicando i furti... mi han detto che ovviamente non sono umbri, ma sono altri generi... rom. Se dico 'zingari' mi attaccano, perché non si dice 'zingari'. Io dico 'zingari', se son zingari son zingari". Così Matteo Salvini parlando a un comizio a Valfabbrica, in provincia di Perugia.