Umbria, Di Maio: "Evento con Conte e membri governo"

"Stiamo lavorando per un evento domani qui in Umbria con tutti i rappresentanti di questa coalizione di governo" e con "il presidente Giuseppe Conte perché vogliamo spiegare nei dettagli questa manovra". Lo dice Luigi Di Maio durante un punto stampa presso il cantiere della Terni-Rieti. "Insieme, sicuramente, a Nicola Zingaretti e al ministro della Sanità Speranza - aggiunge il capo politico 5S -. Insieme a chi vorrà partecipare: anche Italia Viva, se vorranno".

"Io credo che quello che abbiamo fatto qui non abbia precedenti... perché abbiamo sottoscritto un patto che dice che il candidato non deve avere alcuna tessera di partito e il candidato avrà le mani libere per la giunta" ha detto poi in serata Di Maio collegato con 'Porta a Porta' proprio dall'Umbria. "La giunta nasce se nessuno dei partiti ci mette le mani, altrimenti noi non daremo i nostri voti".

"Sì, ci sarò" ha intanto confermato il ministro Roberto Speranza all'Adnkronos, a margine dell'iniziativa Airc al Quirinale. I dettagli dell'evento "li stiamo ancora discutendo". Innanzitutto la location. Quanto all'orario dovrebbe essere in mattinata, "attorno alle 11". E il premier Conte, nella mattinata di venerdì, dovrebbe essere a Narni, proprio per prendere parte all’evento.



ITALIA VIVA - Per quanto riguarda Italia Viva, invece, a quanto si apprende da fonti parlamentari, non dovrebbe partecipare: "Noi non siamo candidati", si spiega.

Intanto, parlando del candidato presentato dall'alleanza giallorossa, il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà - a 'Start' su SkyTg24 - ha detto che "bisogna dare risposte al territorio e credo che Bianconi sia in grado di fare un grande lavoro per l'Umbria, scegliendo una giunta di ispirazione civica forte che rappresenti la Regione".

PD - Per Zingaretti, "l'accordo su un candidato civico che ha allargato il campo ha reso quella Regione contendibile, c'è stata una straordinaria rimonta in queste ore e sono fiducioso che questa rimonta porti a smentire un risultato che fino a solo 45 giorni era scritto" ha affermato il segretario del Pd, ospite della trasmissione di Rtl 102.5 'No stop news'.

SALVINI - Di segno opposto il parere di Matteo Salvini. "Lunedì 28, se va come va, due bicchieri di rosso, perché di rosso rimane solo il vino da queste parti, io me li faccio con gran gusto e gran gioia" ha scherzato il leader della Lega, durante un comizio a Valfabbrica (Perugia).