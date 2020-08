Salvini visita stalla: "Tasseranno anche emissioni delle vacche"

(Matteo Salvini /Facebook)

Diretta Facebook dalla campagna della Lombardia per Matteo Salvini, a poche ore dal voto per le Regionali e in pieno silenzio elettorale. Nonostante ciò il leader della Lega non ha fatto a meno di parlare delle elezioni di domani, oltre a toccare i tanti temi d'attualità. Quindi ha visitato un allevamento di mucche, non risparmiando una battuta sull'eccessiva pressione fiscale: "Stiamo facendo vedere in diretta le bestie, in attesa che tassino anche le emissioni gassose delle vacche", ha affermato.