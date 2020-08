Boschi: "Da Gualtieri apertura positiva su plastic tax"

(fermo immagine da 'Non è l'Arena')

"Questa è una legge di bilancio che ha tante misure: siamo riusciti ad evitare che alcune tasse aumentassero, non solo l'Iva ma quella sulla casa, cellulari, il gasolio. Altre misure prevedono che ci siano aumenti: sulla plastica, sulle bevande zuccherate, sulle auto aziendali. Sicuramente c'è stata un'apertura positiva da parte del ministro dell'Economia, che ha detto che si può aprire una discussione sulla tassa sulla plastica. Penso si sia reso conto che, così come è stata pensata, è un errore". Lo ha detto Maria Elena Boschi, intervenendo a 'Non è l'Arena' su La7. Questa tassa, ha aggiunto la parlamentare di Italia Viva, "non vorrei che metta in crisi delle aziende con conseguenze sui lavoratori".



"Troviamo insieme con gli alleati di governo, Pd e M5s, un modo per migliorare insieme la legge di Bilancio senza polemiche. Si tratta di trovare coperture alternative, mi auguro che lavorando insieme ci si possa riuscire" ha detto Boschi. Poi, sul Partito democratico, "è normale che mi dispiaccia aver lasciato il Pd dopo 7 anni, ma sono sincera perché ho fatto una scelta di cui sono convinta. Nel Pd non era facile portare avanti le proprie idee".