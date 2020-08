Bersani: "Bravo Vauro, ma non diserterò le trasmissioni"

(Fotogramma)

"A me Vauro a 'Dritto e rovescio' è piaciuto. Non condivido assolutamente l'idea di disertare le trasmissioni. Se ti invitano ci vai, e fai sentire forte la tua voce e le tue idee. Non lasci inoccupato senza combattere né il territorio né le trasmissioni. Ho da tempo ricevuto l'invito da Paolo Del Debbio, e ci andrò". Lo scrive su Facebook Pierluigi Bersani, leader di Leu, dopo la proposta - avanzata da Debora Serracchiani e sposata da Zingaretti e Calenda - di dare forfait alle "trasmissioni che incitano all'odio e alla violenza".