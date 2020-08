Ex Ilva, Lezzi: "Nessuna impresa può operare sotto scudo penale"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Ritengo che nessuna impresa possa operare sotto uno scudo penale". Così Barbara Lezzi, senatrice del M5S, intervistata su Rete 4, nel corso di Stasera Italia, precisando di non avercela "con ArcelorMittal". "L'emendamento", che toglie lo scudo penale al gruppo anglo-indiano, aggiunge, "è stato sottoscritto da tutti i senatori, io sono la prima firmataria, ma non ho fatto alcuno sforzo per convincerli".