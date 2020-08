Lamorgese: "Mi dispiace essere un'ossessione per Salvini"

(Fotogramma/Ipa)

"Mi dispiace che io sia diventata un'ossessione per Salvini e per i sottosegretari che sono stati da noi per 14 mesi". Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese a margine della presentazione del calendario della Polizia, rispondendo a chi le chiedeva un commento rispetto ai continui attacchi nei suoi confronti da parte dell'ex ministro Matteo Salvini.