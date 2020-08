Lutto per Alessandro Di Battista, morta la madre

(Foto Fotogramma)

Grave lutto per Alessandro Di Battista: nelle scorse ore è morta la madre. Moltissimi i messaggi di cordoglio giunti all'esponente M5S, che, su Facebook, ringraziando per la vicinanza, comunica che i funerali si terranno domani mattina a Roma, presso la chiesa di Santa Chiara in piazza dei Giuochi Delfici.

Tra i messaggi di cordoglio c'è quello di Alessandro Amitrano che via Facebook invia "un forte abbraccio ad Alessandro Di Battista per la perdita della mamma". Anche il deputato pentastellato Andrea Caso ha scritto un post: "Mi stringo insieme agli attivisti di Marano di Napoli e del mio collegio al dolore che ha colpito Alessandro Di Battista e la sua famiglia. A lui il mio abbraccio per la perdita della cara mamma, immaginando quanto doloroso possa essere perdere un genitore".

Anche la parlamentare Rosalba Testamento invia un forte abbraccio, mentre la portavoce M5S alla Camera Soave Alemanno, oltre a esprimere il suo "sincero cordoglio, invita D' Battista a essere forte.