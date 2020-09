Emiliano: "ArcelorMittal vuol far cadere governo"

(Fotogramma)

“Sta accadendo una cosa gravissima: ArcelorMittal, una multinazionale straniera, sta cercando di provocare la caduta del Governo”, lo ha detto Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, nel corso di Petrolio Files, il programma in onda su Rai 2, condotto da Duilio Giammaria. “Quella di Mittal non è un’azione truffaldina - ha aggiunto Emiliano - ma certamente ha comprato l’Ilva per neutralizzare il suo principale concorrente in Europa, senza nessuna intenzione di rilanciarla né tantomeno di bonificare l’ambiente”.