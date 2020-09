Salvini: "Se Conte ha firmato nuovo fondo salva-Stati è alto tradimento"

(Fotogramma)

"Pare che Conte abbia firmato un accordo per cambiare il fondo salva-Stati, di notte, di nascosto, un fondo 'ammazza-Stati', i giornalisti chiedano a Conte e Tria, se, senza l'autorizzazione del Parlamento, hanno dato l'okay dell'Italia, perché in quel caso sarebbe alto tradimento". Matteo Salvini, via Facebook, lancia l'allarme sul nuovo accordo che il governo Conte avrebbe firmato in Ue "senza chiedere il via libera del Parlamento".

"Se qualcuno ci infila in questa gabbia del Mes, i titoli di Stato rischiano di valere sempre meno", aggiunge Salvini: "Se qualcuno ha firmato all'oscuro del popolo e del Parlamento lo dica adesso, altrimenti sarà alto tradimento e per i traditori in pace e guerra il posto giusto è la galera".

"Si venga in parlamento e lo si dica: ho firmato o non ho firmato, e poi si torni indietro - aggiunge il leader della Lega - da oggi ogni giorno chiederemo se lui e qualche ministro hanno messo la testa degli Italiani sul tavolo". "Questa vicenda, noi della Lega non la lasceremo passare sotto silenzio, in attesa che Rai, Mediaset, La7 ne parlino. La Lega non ha dato nessuna autorizzazione, andremo fino in fondo", perché "qualcuno ha firmato per metterla in quel posto agli italiani".

Sul tema si esprime anche Giorgia Meloni: "Conte ha dato ok a riforma Fondo salva stati (Mes) senza coinvolgere il Parlamento, che entro Dicembre sarà chiamato a ratificare questa nuova eurofollia: una super Troika onnipotente. Fdi farà barricate contro ennesimo tradimento verso il popolo. #StopMes", twitta la leader di Fratelli d'Italia.