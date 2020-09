Calabria, Talarico: "Forze civiche, Pd e M5s sostengano mia candidatura"

"La Calabria è una terra bellissima che va amata profondamente. E che oggi chiama tutti i suoi figli a una scelta: ridarle quando ci ha dato o restare indifferenti al momento di difficoltà che vive. È per questo che ho deciso di esserci e di fare la mia parte in prima persona, come ho sempre fatto nella mia vita". Lo afferma l'imprenditore Maurizio Talarico, chiedendo a forze civiche, Pd e M5s di sostenere la sua candidatura a governatore della Calabria.

"Sono disponibile ad assumere l’impegno di guidare un percorso civico, positivo e concreto - sottolinea Talarico - Lo faccio con umiltà e senso del dovere, per essere il candidato della mia gente. Per difendere i diritti della Calabria e la dignità dei calabresi. E' il momento di rispondere presente e di coinvolgere chi vuole bene alla nostra terra, ma di lasciare fuori coloro che hanno provato a distruggerla. Il mio appello va alle forze civiche, ai movimenti, alle associazioni che quotidianamente si sporcano le mani per andare avanti in maniera onesta e produttiva. E, in maniera privilegiata, chiedo a Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, di sostenere e farsi parte attiva di questa mia, di questa nostra sfida al presente. Insieme si può".