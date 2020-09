Ex consigliere M5S passa alla Lega

(Afp)

"Mi piace di più l'ingresso di un consigliere comunale che non quello di grandi intellettuali, grandi personaggi." Così Matteo Salvini, parlando a Terni, commenta l'arrivo in Lega dell'ex consigliere M5S, Marco Cozza. "Sono contento - aggiunge il leader della Lega, con al fianco lo stesso Cozza e la commissaria per Terni, Barbara Saltamartini - perché la nostra famiglia conta ora un amico in più, oggi è una bellissima giornata". "Noi - spiega Salvini - non abbiamo barriere ideologiche, steccati ideologici, non sono nato per dire 'no' a nessuno", conclude Salvini.

A "decine tra assessori, consiglieri, deputati e senatori che hanno chiesto" di passare alla Lega "noi abbiamo detto tanti no e alcuni sì, sono più i no dei sì, a differenza di qualcun altro che fa la raccolta differenziata", assicura Salvini. "Chi ha cambiato 32 partiti non trova nella Lega il 33esimo, chi ha problemi di altro genere se li risolve senza il cappello della Lega".