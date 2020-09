Padre Zanotelli: "Processate Salvini per sua disumanità"

(Fotogramma)

L'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini "va processato per la sua disumanità. La cosa grave è che Salvini non sente il dolore per gli altri, in particolare per chi soffre". Lo sottolinea all'Adnkronos padre Alex Zanotelli, missionario comboniano, dopo la notizia della nuova inchiesta dei pm di Agrigento su Salvini, indagato per sequestro di persona e omissione di atti d'ufficio sul caso della Open Arms. "E' grave - afferma Zanotelli - che Salvini dica che per lui questa nuova inchiesta è una medaglia. Vuole dire che siamo alla disumanizzazione totale. E' un uomo al quale non interessa nulla di chi soffre, non ha alcun senso morale. Come potrebbe guidare il Paese?".

L'inchiesta è praticamente il bis del caso Diciotti. Allora il Parlamento salvò Salvini dal processo, negando l'autorizzazione a procedere. "Voglio augurarmi che stavolta i 5 Stelle, che non sono più parte del governo con la Lega e dicono che non torneranno mai più con Salvini, votino secondo coscienza e si crei un blocco per fare processare l'ex ministro", dice padre Zanotelli.

La cosa che addolora particolarmente Zanotelli è la reazione di Salvini alla nuova inchiesta: "Ma come si fa a parlare di medaglia? Chi reagisce così non tiene in alcun conto il dolore di nessuno. Questa è la cosa grave: il senso di strafottenza tipico dei ricchi nei confronti di chi non ce l'ha fatta. E poi arriva uno come il cardinale Ruini a dire quel che dice su Salvini, che è una figura che rappresenta l'esrema destra. Mi auguro davvero che Patronaggio (il pm di Agrigento), finalmente riesca a portarlo in Tribunale per la sua disumanità. Mi vengono in mente le parole che pronunciò il Papa a Lampedusa quando nell'omelia chiese 'Avete mai pianto quando avete visto un barcone affondare?'. Rischiamo tanto oggi, siamo davanti ad una battaglia di valori, di umanità".