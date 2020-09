Salvini contro padre Zanotelli: "Chef Rubio si è travestito da prete?"

"Ma Chef Rubio si è travestito da prete??". E' la domanda che Matteo Salvini, con tanto di emoji sorridente, si pone su Twitter dopo le ultime dichiarazioni di padre Alex Zanotelli. Secondo il missionario comboniano, l'ex ministro dell'Interno "va processato per la sua disumanità. La cosa grave è che Salvini non sente il dolore per gli altri, in particolare per chi soffre".

Zanotelli, all'Adnkronos, si è espresso dopo la notizia della nuova inchiesta dei pm di Agrigento su Salvini, indagato per sequestro di persona e omissione di atti d'ufficio sul caso della Open Arms. "E' grave - afferma Zanotelli - che Salvini dica che per lui questa nuova inchiesta è una medaglia. Vuole dire che siamo alla disumanizzazione totale. E' un uomo al quale non interessa nulla di chi soffre, non ha alcun senso morale. Come potrebbe guidare il Paese?".