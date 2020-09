Elezioni regionali, decide Rousseau

(Fotogramma)

Un post sul Blog delle Stelle per annunciare il voto online di oggi sulle elezioni regionali. La parola passa quindi agli iscritti del M5S, che dalle 12 di oggi e fino alle 20 decideranno - attraverso la preferenza espressa su Rousseau - sulla partecipazione del Movimento al voto in Emilia Romagna e Calabria.

Per il M5S è arrivato infatti "il momento di chiederci se questa grande mobilitazione di crescita e rigenerazione sia compatibile con le attività elettorali. Per questo motivo - spiegava il post di ieri sera - abbiamo deciso di sottoporre agli iscritti la decisione riguardante la partecipazione alle imminenti elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria". D'altra parte, "partecipare alle elezioni richiede uno sforzo organizzativo, anche nazionale, e di concentrazione altissimo. Ciascuno di noi deve interrogarsi, con la massima responsabilità, sul contributo che sente di dare nei prossimi mesi, su dove sente più giusto che i suoi portavoce dirigano il proprio impegno. Deve chiedersi se pensa se siamo capaci, tutti insieme, in un grande lavoro di rete di condivisione e divisione degli incarichi, di essere utilmente presenti su diversi fronti. Qualsiasi cosa sceglieremo - garantisce il Movimento -, la affronteremo come sempre con tutta la dedizione di cui siamo capaci. A noi la scelta".

"Se ho votato su Rousseau per le regionali in Emilia Romagna e Calabria? No, come capo politico scelgo sempre di votare il meno possibile per evitare di prendere una parte. Di solito preferisco non votare l'una o l'altra parte ma chiedere al Movimento quale sia la direzione da prendere", commenta intanto il leader M5S Luigi Di Maio a 'L'aria che tira'.