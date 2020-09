Di Maio: "Da Salvini più grande dimostrazione slealtà di sempre"

(Fotogramma)

La scelta di Salvini di far cadere il primo governo Conte "è stata la dimostrazione di slealtà più grande che ci sia mai stata nel panorama politico italiano. Il leader Lega mi augura buona vita? Si vede che gli è rimasto il senso di colpa...". Così Luigi Di Maio, ospite de 'L'aria che tira' su La7.

Il ministro degli Esteri passa poi all'attacco sul caso Genova e Alitalia: "La questione del Ponte Morandi è la punta di un iceberg. La manutenzione delle nostre infrastrutture è l'effetto, non il problema. E' un anno che proviamo a togliere le concessioni a questi signori, c'è in corso una battaglia legale che vinceremo", insiste il leader M5S. E ancora: "I morti del Ponte Morandi non si barattano con nessuno. Non sono nella mente dei Benetton, ma sicuramente è un comportamento poco serio. Prima hanno fatto di tutto per entrarci (in Alitalia, ndr) e ora dicono che non ci sono le condizioni".