Salvini vs Rackete: "In Rai a spese nostre invece che in galera"

Matteo Salvini torna ad attaccare Carola Rackete e si scaglia anche contro Fabio Fazio per la sua decisione di ospitare l'attivista della Sea Watch nella puntata di domenica prossima di 'Che tempo che fa' su Rai Due.

"Accolta con tutti gli onori, a spese degli italiani, una che dovrebbe stare in galera...Roba da matti. Lasciamo la tedesca speronatrice di navi militari alla sinistra e al governo clandestino. Noi stiamo con l'Italia e con Oriana, e non molliamo! #iostoconOriana", scrive Salvini su twitter, dove pubblica una foto doppia: Fazio, Rackete e una sardina da una parte, Oriana Fallaci su sfondo tricolore dall'altra.

Contro la scelta del conduttore Rai si è espressa anche Giorgia Meloni, sempre sui social: "Trasporta in Italia immigrati clandestini, di cui 3 presunti torturatori libici, viola i nostri confini e sperona una motovedetta della @GDF. Risultato? #CarolaRackete ospite d'onore in Rai da #Fazio. Ma esattamente cosa vi hanno fatto gli italiani per essere presi in giro così?!".