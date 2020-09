Sardine, Fioramonti: "Verifica parole prof e sospensione"

(Fotogramma)

""A tutela dei diritti degli studenti e della stessa scuola ho attivato gli uffici del MIUR per verificare i fatti e procedere con provvedimento immediato alla sospensione". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti, riferendosi alle Il ministro dell'Istruzione commenta il post del docente che ha minacciato gli studenti di una scuola del Piacentino in vista della manifestazione che le Sardine hanno organizzato a Fiorenzuola per domenica.

Prof a studenti: "Con sardine in piazza? Vostra vita sarà inferno"

"Educare al rispetto dei principi della Costituzione è uno dei fondamenti dell'istituzione scolastica, tra questi vi sono certamente il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero e a partecipare alla vita pubblica secondo i modi garantiti dalla Costituzione stessa. La scuola è inclusiva e, per definizione, deve educare al pensiero critico e indipendente. Anche il corpo docente, nell'esercitare la sua importantissima funzione, deve attenersi a questi principi, trasferendoli agli studenti, per non venir meno ai suoi doveri. Non sono perciò assolutamente ammissibili condotte lesive di tali valori, o che addirittura mettano a rischio la fiducia della comunità scolastica".