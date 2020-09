No tax day, Salvini in piazza a dicembre

(Fotogramma)

"Sabato 14 dicembre la Lega sarà in tutte le piazze italiane per il 'no tax day', io sarò a Milano". Lo ha detto Matteo Salvini in una diretta Facebook. Poi, in riferimento alla ripresa degli sbarchi di migranti, Salvini aggiunge: "Non vedo l'ora di tornare al governo per sigillare i confini d'Italia".