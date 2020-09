Maltempo, Di Maio: "Per aiutare Sicilia ce la metteremo tutta"

"L’Italia intera è stata ed è tuttora sotto i colpi del maltempo. Qualcuno sembra averlo dimenticato, non noi. Io e tutto il MoVimento 5 Stelle siamo al servizio del Paese, da nord a sud, per aiutare tutti quei cittadini che in questo momento hanno subito gravi perdite o danni causati da condizioni climatiche ormai fuori controllo". Lo scrive Luigi Di Maio si Facebook, a corredo di un filmato con immagini di ieri della sua visita in Sicilia nel quale il leader M5S, in un incontro pubblico avvenuto in serata, afferma: "Voi, come siciliani, siete stati colpiti da eventi di diverso tipo. Il 25 ottobre, addirittura, in alcune aree di questa regione vi sono stati dei morti per il maltempo. Io sono d'accordo sul fatto che dobbiamo aiutare tutti i territori italiani, i veneziani hanno tutta la nostra solidarietà ma bisognava aiutare, quando l'ha chiesto all'inizio di novembre, anche la Sicilia, e non è stato fatto in tempo".

"Ieri in Consiglio dei ministri abbiamo stanziato i soldi che servono per aiutare le zone colpite dal maltempo a potersi risollevare, i primi 10 milioni di euro. Ne stanzieremo altri. Io non posso sopportare quando si parla solo di alcune aree e altre comunità vengono totalmente abbandonate dai media e quindi, a volte, anche dalla politica. Ho chiesto scusa ai sindaci perché non ci sono comuni o regioni di serie A o di serie B. E credo che da questo punto di vista dovremo fare ancora tanto, perché molto spesso non se ne parla neanche quando una tragedia come quella che ha colpito, e hanno tutta la nostra vicinanza, i veneziani in questi giorni colpisce aree come le nostre. Ci vorrà un po' di tempo ma ce la metteremo tutta".