Maltempo, Conte: "Stanziati 11 miliardi"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Che ci sia un problema di dissesto idrogeologico, non ce ne possiamo accorgere solo oggi". Così il premier Giuseppe Conte al termine della visita allo stabilimento Fca di Melfi parlando della nuova ondata di maltempo. "Già a fine del 2018, ho cercato di spingere per adottare il Piano proteggi Italia. Un piano organico - spiega - sia sulla prevenzione che per la gestione delle emergenza ma non risolve comunque i problemi".

"Sono stati stanziati 11 miliardi su base pluriennale, ora però dobbiamo spendere questi soldi quindi dobbiamo assolutamente accelerare con tutte le opere e i cantieri che ci consentano di contrastare il dissesto idrogeologico", osserva il premier affermando che "siamo in contatto con il ministro De Micheli che è in Liguria, stiamo dando attenzione a tutte le situazioni: dal Piemonte alla Liguria, la Campania e la Calabria, ci sono problemi dappertutto. La macchina soccorsi sta funzionando. Siamo in contatto con il capo della Protezione Civile Borrelli", conclude Conte.