Manovra, Conte: "E' in dirittura d'arrivo, trovate coperture"

Foto Adnkronos

"Abbiamo trovato le coperture per la plastic tax e per le auto aziendali, abbiamo trovato la quadra". Lo rivela il premier Giuseppe Conte, ospite di Adnkronos Live. "Ci siamo resi conto che c'erano delle criticità, come sulla plastic tax e sulle auto aziendali". "Siamo in dirittura d'arrivo", dice Conte.

"Gli emendamenti della maggioranza alla manovra? C'è grande vivacità nella maggioranza, c'è un grande dialogo, stiamo filtrando le sensibilità, il clima è sereno, ci concentreremo su emendamenti che offrono miglioramenti della manovra, si diraderanno", aggiunge il premier parlando degli emendamenti alla manovra presentati anche dalla maggioranza.