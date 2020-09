Meloni: "Con Mes seri rischi su tenuta conti pubblici"

Giorgia Meloni (FOTOGRAMMA)

"Non ci possiamo accontentare delle parole di cortesia del premier Conte sul Mes. Parliamo di un trattato che impegna l’Italia per più di 100 miliardi di euro e che a detta di molti esperti, non certo di area sovranista, potrebbe comportare seri rischi sulla tenuta dei conti pubblici". Lo dice Giorgia Meloni all'Adnkronos, commentando le rassicurazioni sul Fondo salva Stati arrivati dal premier Giuseppe Conte, ospite di Adnkronos Live.

"Fratelli d’Italia è pronta a battersi contro questa riforma del Fondo salva Stati - prosegue - che è un chiaro regalo dell’attuale maggioranza M5S-Pd agli interessi di Francia e Germania".