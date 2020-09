Salvini: "Su migranti governo calabraghe"

(Fotogramma)

“Le ong ordinano e il Viminale obbedisce: 62 immigrati sbarcano a Taranto e altri 78 a Pozzallo. Governo di incapaci e calabraghe! Con i porti aperti più sbarchi, più partenze, più morti in mare e più affari per i trafficanti. Vergogna!”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini commentando l'avvio della procedura per la ricollocazione a livello europeo dei migranti a bordo delle navi della Open Arms e della Aita Mari.