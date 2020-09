Calabria, Talarico: "Ringrazio Pd ma non ci sono condizioni per mia candidatura"

"Ringrazio tutti i corregionali, sia residenti sia fuori Regione, che in questi giorni mi hanno sostenuto, incitato a scendere in campo, ma purtroppo non ci sono le condizioni per farlo". Lo dichiara in una nota Maurizio Talarico, il quale ringrazia anche "il Pd nella persona del segretario nazionale Nicola Zingaretti e del coordinatore per il Sud Nicola Oddati per aver individuato nella mia persona indipendente e della società civile il candidato a presidente per le elezioni regionali 2020 in Calabria".

"Nonostante la consapevolezza di una competizione non facile, ho sentito il cuore, ho messo da parte il lavoro, gli affetti per l'amore verso la 'mia' terra dove - rimarca Talarico - di fatto si trovano le mie radici e mi sono proposto a tutte le forze riformiste di governo e al Movimento 5 Stelle come candidato civico e di superamento, credendo in una immediata convergenza sia da parte del Pd che dei 5 Stelle ai quali mi accomunano le battaglie sulla legalità, rinnovamento e rilancio del territorio".

"Giorni fa, ho annunciato un ultimatum di adesione a tali forze. Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad una rocambolesca trattativa fra il Pd e il Movimento 5 Stelle per la scelta unitaria di un candidato a presidente. Tale fase di accordi e mediazioni ha visto definitamente tramontare un accordo unitario", aggiunge.