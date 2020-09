Migranti, Salvini: "Quinta indagine su di me"

Immagine di repertorio (Afp)

"Io sono già alla quinta indagine per sequestro di persona... oramai le colleziono, come per le figurine dei calciatori...''. In un comizio elettorale a Portoferraio, isola d'Elba, Matteo Salvini, parla delle indagini a suo carico per la questione dei migranti, a cominciare dalla Open Arms. "Non mi fanno paura, andiamo avanti così'', assicura il leader della Lega. "Domani pomeriggio faccio due ore di percorso spirituale e sofferenza auto inflitta, perché vado a vedere Parma-Milan...". ''Torneremo sicuramente prima noi al governo che non il Milan in Champions...'', ironizza con un sorriso amaro Salvini.