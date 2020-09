Sardine a Napoli, 'pernacchia' a Lega su note di 'Napul'è'

(Foto IPA/Fotogramma)

Un "pernacchio" collettivo al grido "Napoli non si lega" e la canzone "Napule è" di Pino Daniele con la suggestiva coreografia di migliaia di "torce" degli smartphone, utilizzate a mo' di accendini. Così si è concluso il flash mob delle sardine oggi pomeriggio in piazza Dante a Napoli. La piazza si è riempita quasi del tutto e si è resa necessaria da parte della Polizia Municipale la chiusura al traffico veicolare della strada che attraversa la piazza. Dal palchetto improvvisato per l'occasione uno degli organizzatori ha invitato le migliaia di persone accorse in piazza ad esibirsi in un pernacchio collettivo, prima di lasciare che la Scalzabanda, orchestra composta da giovani del vicino quartiere Montesanto, intonasse nuovamente "Napule è", già suonata in apertura di flash mob insieme a "Bella Ciao", cantata da tutti i presenti con l'aiuto coreografico della luce degli smartphone.