Cori in Aula da Lega-Fdi contro Conte: "Piantala, vergognati"

Proteste dell'opposizione contro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Aula alla Camera per le comunicazioni sul Mes. Appena il premier nomina nella sua informativa Matteo Salvini, scattano i cori da Lega-Fdi: "Piantala", "Ora basta". "Vergognati", inveisce qualcuno. Il presidente Roberto Fico è costretto a riportare la calma in aula. "Colleghi, ora basta, lasciamo terminare il presidente Conte".

Tra i contestatori, la presidente di Fdi, Giorgia Meloni e il leghista Claudio Borghi. "Sta dicendo che Di Maio sapeva", afferma il deputato della Lega quando il premier spiega che il precedente governo era al corrente dello sviluppo della vicenda. E poi rivolto a Di Maio dice: "Alzati, vattene". "La vedo molto attivo", replica Conte rivolto proprio a Borghi.