Dl fisco, dal 730 ai seggiolini tutte le novità

Dal carcere agli evasori fiscali ma con un'attenuazione delle pene per i reati minori, all'allentamento della stretta sulle ritenute sugli appalti, passando per le modifiche al calendario fiscale, l'Iva ridotta sugli assorbenti bio e gli incentivi per l'airbag sulle moto. Sono questi alcuni dei principali emendamenti al dl Fisco approvato dopo un lunga maratona notturna in commissione Finanze alle Camera. Il decreto è atteso in Aula stasera o al più tardi domani, e vista la scadenza del dl del 25 è scontato che il governo ricorra alla fiducia. Ecco le principali modifiche:

SLITTA A SETTEMBRE SCADENZA 730 - Approvato un emendamento che riscrive il calendario fiscale, con la scadenza del 730 che passa dal 23 luglio al 30 settembre. Cresce anche la platea dei contribuenti interessati estendendola, oltre ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, anche ai titolari di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente senza limitazioni e ai titolari di redditi di lavoro autonomo con la sola esclusione di quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni e di impresa non occasionali.

SEGGIOLINI ANTIABBANDONO - Slitta al 6 marzo la data per l'imposizione di multe per chi non si adegua alle nuove norme sui seggiolini auto per i bambini.

GIU' TAMPON TAX - L'Iva passa dal 22% al 5% per gli assorbenti compostabili o lavabili. Il sottosegretario Alessio Villarosa è intervenuto spiegando che "c'è un impegno del governo per intervenire totalmente" sulla questione, in modo da allargare lo spettro delle tipologie di prodotti igienici femminili per i quali sarà abbassata l’Iva.

CARCERE EVASORI - Maggioranza spaccata sulle modifiche alle norme per il carcere agli evasori: alla fine la modifica, che ha visto il voto contrario di Italia Viva, conferma l'innalzamento complessivo delle pene per i reati fiscali ma si è attenuato l’aumento delle pene per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione non caratterizzati da condotte fraudolente. Viene inoltre limitata l’applicabilità della confisca per sproporzione ai soli delitti tributari più gravi, aventi caratteristiche tali da rivestire un maggior spessore indiziante di accumulazione illecita di ricchezze.

FONDAZIONI. Luce verde alle modifiche per rinviare le norme di equiparazione dei partiti alle fondazioni, approvate con i voti di M5s, Pd e LeU. No secco dai renziani.

NO MULTE A NEGOZIANTI SENZA POS - Niente sanzioni per i negozianti senza Pos: in un emendamento approvato ieri in commissione Finanze al dl fiscale salta la disposizione che introduceva multe per i negozianti che non adeguavano i sistemi, resta per questi soggetti la segnalazione per eventuali verifiche del Fisco.

RITENUTE APPALTI. Si allenta il giro di vite per contrastare l'evasione fiscale e contributiva sulle ritenute nei casi di illecita somministrazione di manodopera. Un emendamento al dl Fisco stabilisce che il versamento delle ritenute spetta direttamente le società appaltatrici, sub appaltatrici affidatarie della realizzazione dell'opera. Dalla nuova procedura sono escluse le commesse inferiori a 200mila euro.

STRAORDINARI POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO - Via libera nel dl Fisco ad uno stanziamento di risorse pari a 180 milioni di euro per pagare gli straordinari dei poliziotti (175 mln) e dei vigili del fuoco (5 mln) precedenti al 2019 e non ancora liquidati, in deroga alle norme vigenti.

INDENNITÀ SINDACI - Sale a 1.400 euro netti l'indennità minima per i sindaci dei piccoli Comuni (fino a 3mila abitanti).

AUTO 'GREEN' DISABILI - Iva a 4% anche sull'acquisto di auto ibride o elettriche da parte di disabili.

AIRBAG MOTO - Al via gli incentivi per l'acquisto di airbag per moto: dal 2020 sarà possibile detrarre fino a 250 euro, ovvero il 50% di una spesa massima di 500 euro.

FERROVIE - Via libera all'emendamento che stanzia 460 milioni di euro per il finanziamento di investimenti infrastrutturali della rete ferroviaria nazionale.

SANITÀ - In arrivo 200 milioni di euro aggiuntivi nel triennio 2010-21 per la spesa per il personale sanitario.