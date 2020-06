Meloni: "Mes? O mente Conte o mente Gualtieri"

(Fotogramma)

Sul Mes "ci sono dei fatti che messi in fila sono abbastanza spaventosi. Conte dice che non ha sottoscritto nessun accordo, perché Gualtieri dice che è inemendabile? O mente Conte quando dice che non ha firmato o Gualtieri che dice che è inemendabile". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fdi, ospite di "Quarta Repubblica" in onda su Retequattro questa sera alle 21.30.

Per Meloni "è corretto dire che il sogno dei tedeschi e dei francesi, che hanno sempre detto avete un debito altissimo ma avete un risparmio altissimo, pagatevi il debito con il risparmio che avete nelle vostre banche, sta arrivando a dama".