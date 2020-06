Mes, il cinquestelle Giarrusso: "Voterò no"

(Fotogramma)

"Se sul Mes voterò no? Non c'è dubbio, se si voterà qualche cosa sul Mes...". Così il senatore 5 Stelle Mario Michele Giarrusso, parlando con i cronisti a Palazzo Madama. A chi gli chiede un giudizio sul discorso del premier Giuseppe Conte, Giarrusso replica: "Non convincente".

"La questione è troppo importante per buttarla in caciara. E' una questione fondamentale per il nostro Paese. Io personalmente contro il Mes ho fatto due campagne elettorali, quelle che abbiamo vinto", spiega ancora il senatore pentastellato.