Salvini a Conte: "Io non studio dossier? Studio, studio..."

"Conte dice che non studio i dossier? Ma va, studio studio...". Così Matteo Salvini, leader della Lega, conversando con i giornalisti nella buvette del Senato, prima dell'informativa del presidente del Consiglio sulla riforma del Mes. "Li avete sentiti i 5 Stelle alla Camera? Han detto che è tutto aperto... delle due l'una. A me risulta - continua il leader leghista - che questi qua abbiano già dato la parola e mai nella vita si sognano di tornare indietro... O ha mentito Gualtieri o ha mentito Conte. O non ha capito niente Di Maio. Non è che ci siano altre ipotesi". Per Salvini, "tra Gualtieri e Conte secondo me è più facile che abbia mentito Conte. Gualtieri è appena arrivato, perché dovrebbe dire una sciocchezza".

"Se Gualtieri dice che il pacchetto è chiuso, probabilmente dice la verità. Se mi hanno dato fastidio le parole di Conte? Scivola... rispetto ad agosto lo vedo molto più nervosetto, grigio, livido... Io - spiega ancora Salvini - non porto rancore". Poi la stoccata: "Decine di assenze fra i 5Stelle (oltre 30) e a sinistra (oltre 20) mentre parla Conte. Neanche la sua maggioranza lo ascolta".