"Governo con M5S e mi raso a zero": Romano mantiene promessa /Guarda

"Se facciamo il governo con il M5S torno qua e mi tagliate i capelli a zero". Andrea Romano, ai microfoni di Un giorno da pecora, si era detto pronto a sacrificare la propria chioma. Oggi, ospite della trasmissione di Radiouno Rai, l'esponente del Pd ha onorato la promessa. In studio si è presentato un parrucchiere che, armato di macchinetta e mantellino, è passato all'opera. "Se questo serve a tenere Salvini lontano dal governo...", ha detto Romano. "Questo sacrificio deve servire al paese...", ha aggiunto, cercando di salvare almeno la barba. Missione fallita: il parrucchiere è tornato in studio e ha completato l'opera.















Le promesse si mantengono... Avevo promesso agli amici di @1giornodapecora che mi sarei rasato a zero se fosse nato un governo Pd-M5s. Ed eccoci qua: quel governo c'è, ora facciamolo funzionare (anche senza capelli). pic.twitter.com/sQ2V0Iqgej — Andrea Romano (@AndreaRomano9) December 3, 2019