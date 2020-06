(Fotogramma)

"Non sono il fidanzato di Maria Elena Boschi". Nicola Cesari, sindaco di Sorbolo-Mezzani, a Un giorno da pecora interviene così per smentire il gossip che lo accosta a Maria Elena Boschi. "Dagospia prende anche dei granchi, questo è il classico esempio", dice Cesari. La scorsa settimana, Boschi in un'intervista ha rivelato di aver vissuto una storia importante lontano dai riflettori. "Lei ha parlato di un personaggio non pubblico, io fin quando sarò sindaco un minimo di pubblicità l'avrò".

Ieri, Cesari ha pubblicato una foto con la sua compagna. "Sono fidanzato con una splendida ragazza da 3 anni. Conosco Maria Elena Boschi, sabato scorso ero su un palco con Matteo Renzi. Sono stato alla Leopolda. Queste chiacchiere servono solo a creare confusione. Io sono iscritto a Italia Viva, forse avranno pensato di accostarmi alla Boschi. Non c'è mai stato niente? Assolutamente no", aggiunge. "Come ha reagito la mia fidanzata alla notizia? L'ho chiamata... Io la amo... Messaggi di amici invidiosi? Questa cosa ha creato più danni del governo precedente...".