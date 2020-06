Bibbiano, Salvini: "Chieda scusa chi ha coperto sistema indegno"

(IPA/ FOTOGRAMMA)

"Bibbiano? Le uniche scuse devono farle coloro che, senza motivo, hanno portato via i bambini alle loro famiglie e coloro che hanno coperto questo indegno sistema". Così il leader della Lega Matteo Salvini, che - via Twitter - poi scrive: "Chi ha sbagliato, rovinando tante famiglie, deve pagare. Giù le mani dai bambini!".



E sempre sul social network, il leader della Lega commenta anche il video in cui alcuni commissari Ue intonano 'Bella Ciao': "Ah beh, allora siamo a posto...! Complimenti a Pd e 5 Stelle per la scelta di Gentiloni come rappresentante dell’Italia in Europa - scrive Salvini -, al prossimo giro canteranno anche Bandiera Rossa, poi Sanremo e tournée internazionale".