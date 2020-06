Salvini, non solo Mes: ecco la nuova battaglia

(Fotogramma /Ipa)

Il Mes "non è l'unica trattativa nascosta, per esempio nessuno parla del Nutri-Score. Un bollino sugli alimenti con semaforo verde, giallo o rosso per indicare quelli che fanno bene o male". Dal salotto di 'Porta a Porta' Matteo Salvini lancia la nuova battaglia.

Mentre è ancora in corso la guerra sul fondo salva Stati, il leader del Carroccio punta infatti il dito sulla nuova etichetta nutrizionale dei Paesi europei. "Semaforo rosso per il pecorino romano, il gorgonzola, il prosciutto crudo - tuona Salvini -, invece verde per la Coca zero e la Redbull. Mi permetta di dire che mi sembra una boiata pazzesca", il giudizio tranchant del leghista per il quale "tanti alimenti della dieta mediterranea come l'olio o il San Daniele avrebbero il semaforo rosso. É - sostiene - un paper segreto". Nutri-score, cos'è e come si calcola