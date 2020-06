Il sondaggio: durata del governo, italiani divisi

(Fotogramma)

Dura, non dura, durerà ma solo per qualche tempo. Tenuta del governo al centro del nuovo sondaggio di Nando Pagnoncelli per DiMartedì, su la7, che rivela quanto e come gli italiani siano profondamente divisi sul tema. Nel dettaglio, per il 36% del campione l'esecutivo 'giallorosso' durerà "poco, in primavera si tornerà a votare", "almeno per un anno o due" il tempo 'concesso' invece dal 28%. Positivo il 22% degli intervistati, per i quali durerà "tutta la legislatura". Indeciso il restante il 14% del campione, che non sa o non risponde.