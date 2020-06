Il sondaggio: Matteo Renzi? Italiani vedono nero

(Fotogramma)

Dopo l'inchiesta sulla Fondazione Open, Matteo Renzi sarebbe 'politicamente finito'. Questa l'opinione del 50% del campione intervistato da Nando Pagnoncelli per DiMartedì, su la7, per un sondaggio sul futuro politico del leader di Italia Viva. E se il 17% non ha ancora maturato un'opinione sul tema, per il 35% Renzi avrebbe invece 'ancora molto da dire'.