Il sondaggio: sul Mes piace la linea Conte

(Fotogramma)

Mes, chi ha ragione fra Conte e Salvini? E' quanto ha chiesto in un sondaggio per DiMartedì Nando Pagnoncelli, scoprendo che la 'linea' del premier su un argomento complesso come quello del fondo salva Stati sembra essere, almeno per ora, la più gradita agli italiani. Dalla parte di Conte, infatti, è il 41% degli intervistati. A seguire un 35% che sull'argomento preferisce non esprimersi e, in coda, Matteo Salvini: è il 24% a dare ragione al leader del Carroccio