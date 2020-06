Lega, procura di Milano chiede processo per Centemero

La procura di Milano ha chiesto il processo per Giulio Centemero, tesoriere della Lega, indagato per finanziamento illecito. L'indagine condotta dal pm Stefano Civardi riguarda un versamento di 40mila euro da parte di Esselunga - regolarmente iscritto a bilancio - il sospetto del magistrato è che quel bonifico per la onlus Più voci, di cui Centemero era presidente, fosse un modo per far confluire denaro nelle casse del Carroccio, violando così la legge sul finanziamento ai partiti.

"Non ho ricevuto alcuna notifica, se la notizia fosse confermata dimostrerò di aver rispettato la norma fino in fondo, ho fiducia nella magistratura e sono a disposizione per qualsiasi chiarimento" ha commentato Centemero all'AdnKronos.