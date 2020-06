Manovra, lavori in corso

(FOTOGRAMMA)

Si continua a lavorare a Palazzo Chigi sulla manovra. A quanto si apprende, il vertice concluso poco prima delle 20 tra le forze di maggioranza e il premier Giuseppe Conte si riaggiornerà a venerdì mattina per continuare a lavorare sugli emendamenti della maggioranza alla legge di bilancio.



"Tutti d'accordo che va fatto un ulteriore sforzo per ridurre la tassazione. E in particolare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha chiesto alle strutture del Mef e alla ragioneria di fare un ulteriore sforzo affinché quella che è già adesso è una manovra che non aumenta la tassazione non possa essere distorta per un paio di limitate misure collegate a tasse di scopo" spiegano fonti di Palazzo Chigi.



"Anche gli esponenti delle varie forze di maggioranza - aggiungono le stesse fonti - hanno concordato sulla opportunità di raggiungere questo risultato. Sono ore febbrili. Adesso le strutture stanno lavorando intensamente per raccogliere questa indicazione politica sintetizzata da Conte al termine della riunione".

"Stiamo lavorando, fiducia nella maggioranza" hanno poi commentato fonti di Italia Viva. In giornata, in merito alle frizioni, "ci mettiamo d'accordo..." ha detto il ministro dei Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà. Nel governo "non c’è stallo - ha assicurato anche Dario Franceschini a 'Porta a Porta' -. Per la plastic tax e la tassa sulle auto aziendali parliamo di 500 milioni su una manovra di miliardi. I problemi si stanno risolvendo".



Al tavolo al Senato, Italia Viva ha avanzato le sue proposte per la totale abrogazione delle tasse sulla plastica e sulle auto aziendali e per l'eliminazione della sugar tax. "Abbiamo fatto un chiarimento tra parlamentari" ha detto la senatrice di Iv Donatella Conzatti, a margine della riunione.