Pizzarotti denunciato da Forza Nuova

(Fotogramma)

"Forza Nuova mi ha appena denunciato perché a Parma, per utilizzare sale pubbliche, bisogna dichiararsi per la Costituzione italiana e dirsi antifascisti. Loro si rifiutano, evidentemente perché sono orgogliosi di essere fascisti". Ad annunciarlo su Facebook, condividendo un articolo sull'esposto della formazione di estrema destra contro di lui e contro il consiglio comunale della città, è il sindaco di Parma Federico Pizzarotti.

"Ma non a Parma - continua il primo cittadino -, Medaglia d'oro alla Resistenza, finché sarò il sindaco. Per me la denuncia di Forza Nuova è una medaglia al valore. Non un passo indietro".