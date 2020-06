Salvini: "Conte ossessionato da me"

(FOTOGRAMMA/IPA)

"Non rispondo agli insulti, mi spiace che Conte sia ossessionato da me". Così Matteo Salvini, a chi gli chiede un commento sulle parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che lo invita ad informarsi sui dossier, a partire dal Mes. Il siparietto con Trump sul 5G? "No comment e sono educato...".



"Il problema del Mes - ha poi detto, parlando in piazza Montecitorio con i giornalisti - non è rinviarlo di un mese ma bloccarlo e riscriverlo". E "fra un mese - ha sottolineato - continua a essere pericoloso".

"E' un rischio a dicembre, ma rimane un rischio anche a gennaio" ha aggiunto il segretario della Lega. Che, parlando poi dell'ipotesi di una riforma della legge elettorale della maggioranza giallorossa verso un proporzionale corretto, ha detto: "E' l'ultima delle mie preoccupazioni e degli italiani".