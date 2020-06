Il sondaggio: fiducia nei leader, Salvini al top

(Afp)

Lega primo partito e Matteo Salvini al top nella fiducia nei leader. Questo quanto raccontano le ultime rilevazioni di EMG Acqua per Agorà Rai. Nel dettaglio, il numero uno del Carroccio si conferma stabile e in testa alla classifica con il 40% delle preferenze, segue quindi il premier Giuseppe Conte al 32% con un -1% rispetto alla scorsa settimana. A tallonarlo è la leader di Fratelli d'Italiam Giorgia Meloni, che resta al 30%. Quarto posto per il pentastellato Luigi Di Maio, che perde un punto percentuale in sette giorni e si attesta al 22%, a pari merito con il dem Nicola Zingaretti. Stabile al 18% l'azzurro Silvio Berlusconi, mentre sale di un punto il leader di Azione Carlo Calenda, ora al 16% e unico fra i leader a guadagnare terreno nel corso della settimana. Penultima posizione per il numero uno di 'Cambiamo!' Giovanni Toti - fermo al 15% - e fondo della classifica per Matteo Renzi che perde un punto percentuale scendendo al 14%.