Il sondaggio: Lega ancora avanti

Lega ancora primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani. Questo quanto rileva l'ultimo sondaggio di EMG Acqua per Agorà Rai. Più nel dettaglio, il Carroccio conquista in una settimana lo 0,1, attestandosi al 32,5%. Seguono il Pd - in leggero calo (-0,2) con il 19,5% delle preferenze - e il M5S, al 16,3% con un -0,2% rispetto alla scorsa settimana. In leggera crescita Fratelli d'Italia, che conquista in sette giorni un +0,2% raggiungendo il 10,1% delle preferenze. Stabile Italia Viva, che resta al 5,3%.