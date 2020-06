Elezioni Calabria, a vertice centrodestra spunta nome Santelli

Foto Fotogramma

Nel corso del vertice del centrodestra ad Arcore, dedicato alle candidature per le elezioni regionali, è stato affrontato anche il nodo Calabria. Forza Italia, alla quale secondo la ripartizione decisa dai leader Silvio Berlusconi Matteo Salvini e Giorgia Meloni spetta l'indicazione del candidato, in anticipo sui tempi aveva lanciato Mario Occhiuto. Un nome che però si è arenato di fronte al veto della Lega. Raccontano che nel lungo incontro di oggi il Cav avrebbe messo sul tavolo il nome della coordinatrice regionale azzurra Jole Santelli come candidata alla presidenza della Calabria. A quanto apprende l'Adnkronos, anche se né Lega né Fdi avrebbero espresso un niet, sul nome di Santelli ancora non si sarebbe chiuso l'accordo.